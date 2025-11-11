В Производственно-транспортном управлении АО «СУЭК-Кузбасс» продолжается обновление машин и механизмов.

В Ленинск-Кузнецкое ПТУ на станцию Полысаевская поступил вагонный хоппер ВПМ-770. Специализированная система предназначена для перевозки по железным дорогам всех видов сыпучих строительных материалов, которые используются для укрепления железнодорожного полотна. Кузов имеет форму воронки, в нижней части которой расположена крышка из цилиндровой обечайки. В состав вагона также входят механизм разгрузки с пневмоприводом, тормозная система, автосцепное устройство и ходовые части.

Уникальность техники – в прерывистой выгрузке всех разновидностей сыпучих строительных материалов, таких как песок, щебень, галька, а также в регулируемом ограничении засыпки в середину колеи.

– Хоппер-дозатор оборудован разгрузочно-дозирующим механизмом, который позволяет разгружать сыпучий материал без использования ручного труда, а также исключает необходимость в промежуточном складировании материалов. Благодаря этому значительно повышается скорость и безопасность рабочих процессов. Кроме того, на вагоне установлено несколько разгрузочных люков, с помощью которых можно распределять песчано-гравийную смесь как в середину колеи, так и на одну из её сторон. Данная функция повышает оперативность путевых работ, сокращает время на выполнение операций, а также даёт возможность применять спецтехнику в разных условиях, – отметил директор по логистике – руководитель ПТУ АО «СУЭК-Кузбасс».

Ещё одна особенность модели ВПМ-770 – в контролируемой рассыпке щебня за счёт автоматического дозатора. Он отмеряет нужное количество балласта и равномерно распределяет его по поверхности, что экономит количество используемого материала и исключает его перерасход. Помимо этого, автоматизированная укладка ускоряет процесс ремонта и строительства путей, а также сокращает время простоя вагона.

В настоящее время в СУЭК-Кузбасс прибыли три саморазгружающихся бункерных вагона отечественного производства, которые будут использоваться на станции Полысаевская для перевозки и распределения сыпучих строительных материалов при укреплении железнодорожных путей.

Реклама. АО “СУЭК-Кузбасс” ИНН 4212024138. erid:2VtzqxWTwqa