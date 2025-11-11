В третьем туре ГЕОТЕК Молодежной лиги в Кемерове сыграют «Кузбасс-2», «Локомотив-СШОР» из Новосибирска, «Енисей-2» и «Ярославские медведи». Кемеровчане на своей площадке дважды сыграют с красноярцами и ярославцами. После двух туров молодежка «Кузбасса» идет на 14 месте с одной победой в восьми матчах. Первый оппонент кемеровчан, «Енисей-2», располагается на 16 строчке в турнирной таблице.

«Между турами пытались сыгрываться, немного добавляем. Один из связующих принял решение завершить карьеру. Непростой предстоит тур, но ждем более качественный волейбол. Для нашей команды не существует сильных и слабых соперников, самые сложные соперники — это мы сами. Будем очень благодарны, если каждый, увлеченный волейболом человек, найдет в своем плотном графике возможность поддержать наших ребят», — сказал главный тренер «Кузбасса-2» Дмитрий Ишков.

Сегодняшняя встреча молодежных команд «Кузбасса» и «Енисея» начнется в 18 часов. Матчи третьего тура можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте РИА «Кузбасс».

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)