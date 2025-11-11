Губернатор Кузбасса Илья Середюк проинспектировал ход строительства реабилитационного центра в Кемерове, который возводится в рамках региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения Кузбасса». На объекте уже установлены металлоконструкции, завершены работы по кирпичной кладке стен и перегородок, начаты штукатурные работы.

Центр будет состоять из четырех блоков, высота которых варьируется от 2 до 6 этажей. Учреждение сможет принять 98 пациентов, в нем разместятся центр протезирования, три отделения медицинской реабилитации, поликлиника, отделение интенсивной терапии, бассейн, спа-зона и соляная комната.

«Мы рассматриваем центр как всесибирскую площадку реабилитации участников СВО. Он будет оснащен уникальным оборудованием. Наши герои смогут восстановить здесь здоровье, при необходимости изготовить или заменить протез, в том числе бионический. С января-февраля следующего года начнем подбор и подготовку сотрудников», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

В первой блок-секции все работы по конструктиву здания уже завершены.

В настоящее время проводятся электромонтажные работы, монтируются воздуховоды, наносится огнезащита на металлоконструкции, осуществляются работы по наружным сетям канализации и водопровода, а также ведется устройство теплотрассы.

Во второй блок-секции завершается кирпичная кладка стен и перегородок. В третьей блок-секции уже завершено бетонирование бассейна и стен цокольного этажа, а также перекрытий. На корпусе протезной мастерской забиты сваи.

