Кемеровский государственный медицинский университет сегодня, 11 ноября, отметил своё 70-летие. Ровно 70 лет назад было принято решение об открытии Кемеровского медицинского института, что стало важным событием в истории здравоохранения региона. Сегодня университет является одним из ведущих медицинских вузов страны, и его достижения в области образования и науки заслуживают особого внимания.

«За 70 лет ваш вуз подготовил более 35 тысяч специалистов. Сегодня медицинский университет — флагман развития здравоохранения Кузбасса. У вуза крепкий научный потенциал. Здесь работают 15 научных школ, известных в нашей стране и за ее пределами. Благодарю преподавателей, которые передают знания и опыт новому поколению врачей. Ветеранов вуза — за их вклад в здравоохранение Кузбасса. Студентам, аспирантам, ординаторам вуза желаю успешной учебы. За вами — будущее нашей медицины!» — отметил губернатор Илья Середюк.

В рамках празднования юбилея губернатор Кузбасса Илья Середюк выразил поздравления выпускникам, студентам, преподавателям и ветеранам университета. В торжественной части мероприятия он вручил 15 сотрудникам вуза различные награды, подчёркивая их вклад в развитие медицинского образования и науки.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии и профпатологии Людмила Квиткова была награждена медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени. Она активно занимается обучением клинических ординаторов, совершенствованием методики преподавания и внедрением новых образовательных технологий. Также Людмила Квиткова участвует в международных исследованиях по оценке лекарственных препаратов.

Доктор медицинских наук и заведующая кафедрой поликлинической педиатрии Нина Перевощикова получила медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» II степени. Под её руководством был создан городской пульмонологический центр, а также внедрены новые подходы к диагностике и лечению бронхиальной астмы у детей.

Доцент кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии Татьяна Зверева была отмечена медалью Алексея Леонова за активное участие в учебно-методической работе вуза и вклад в развитие кардиологии.

КемГМУ участвует в ключевых национальных проектах «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети», инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.

