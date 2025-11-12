В Кузбассе открыли поликлинику после капремонта и две новые медорганизации

В Кемерове в жилом районе Промышленновский после капитального ремонта возобновила работу поликлиника. На площади в 320 кв. метров заменили все от пола до потолка, включая коммуникации и сантехнику, поставили новую мебель и оргтехнику, благоустроили и подъезд к поликлинике.

Кроме того, новую врачебную амбулаторию открыли в селе Усть-Серта Чебулинского округа, а в поселке Яшкинский заработал фельдшерский здравпункт. В них жители округов смогут получать как неотложную помощь, так и проходить профосмотры и вакцинацию, а в амбулатории села Усть-Серта к тому же есть возможность приобрести лекарственные препараты.

Создание новых амбулаторий и ФАПов, а также ремонт поликлиники осуществили благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

– Нацпроект решает одну из важнейших задач, поставленную перед системой здравоохранения страны президентом Владимиром Путиным, — создание равных возможностей для доступной медицины жителям как крупных, так и отдаленных населенных пунктов. С открытием трех медорганизаций качественную медицинскую помощь в комфортных и современных условиях теперь получают более 8 тысяч жителей отдаленных поселков Кузбасса. С начала года капитальный ремонт проведен в 13 подразделениях кузбасских больниц, еще в 18 работы завершатся до конца года, — заявил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Фото: пресс-служба АПК.