Премию «Служение», которую проводят по поручению президента РФ Владимира Путина, вручают за особый вклад в развитие муниципалитетов и повышение качества жизни граждан. В прошлом году премии был удостоен проект комплексного развития заискитимской части Кемерова, который правительство России выделило среди других. Еще один проект «ПроИдеи», представленный занимавшим тогда пост замглавы Новокузнецка Павлом Камбалиным (ныне – мэр Междуреченска), также признавался лучшим в 2024 году.

«Победители получат федеральную поддержку, а их практики будут тиражированы в других регионах. Уверен, у нас еще много достойных идей, которые заслуживают всероссийского признания», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Заявки на премию «Служение» принимают до 21 ноября на официальном сайте премияслужение.рф по 10 номинациям, в числе которых «Развитие территории – благополучие жителей», «Инициатива каждого – общий успех», «Диалог с населением – открытость власти» и «Профессиональные кадры – будущее муниципалитета». Заявки проанализируют и отдадут на рассмотрение экспертам, которые сфрмируют топ-100.

Победителей выберут путем народного голосования на «Госуслугах» и наградят в апреле следующего года на всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России».

Фото: пресс-служба АПК