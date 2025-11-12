«Умную» спортплощадку и бассейн откроют в Кузбассе к Новому году

В Осинниках возводят крытую площадку для волейбола, баскетбола, футбола и гандбола. А в Тисуле уже открыли спортплощадку с тренажерами, полем для мини-футбола, баскетбола и хоккейной коробкой. Эти объекты объединяет одна инетерсная особенность.

«У каждого спортивного снаряда будет размещена табличка с QR-кодом, ведущим на инструкцию по тренировке», – отметил на своей странице в соцсетях глава региона Илья Середюк.

В Прокопьевске до конца года планируют сдать модульный бассейн, его строят в микрорайоне Тырган. Сейчас подрядчик занимается монтажом стен и кровли, установкой системы фильтрации, подогрева воды и вентиляции.

Фото: Илья Середюк/Telegram

