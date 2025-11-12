Губернатор Кузбасса Илья Середюк провел рабочую встречу с министром финансов Антоном Силуановым. В Москве стороны обсудили текущее состояние угольной отрасли, динамику доходов регионального бюджета и приоритетные направления расходов.

По словам Середюка, ситуация в Кузбассе остается непростой, и поддержка со стороны федерального правительства сейчас особенно важна. В ходе разговора особое внимание уделили вопросам исполнения социально значимых обязательств и обеспечению сбалансированности бюджета на ближайшие годы.