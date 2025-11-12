«Кузбасс» поначалу негостеприимно обходился с новосибирским «Сибсельмашем», забив к 11 минуте три безответных мяча. Но затем команда Ивана Максимова расслабилась, позволив сопернику к 53-й минуте сравнять счет. Получив ушат холодной воды, кемеровчане заиграли активнее и смогли сломить настырных новосибирцев. 6:3 – «Кузбасс» стартовал в чемпионате России по хоккею с мячом с домашней победы. У хозяев дублем отметился Илья Коняев, также голы забивали Артем Азаров, Владислав Шульга, Алексей Ничков и Кирилл Катилов.

«Наши ребята – дважды чемпионы России. В прошлом году впервые в истории команды взяли золото в турнире Суперкубка России. Уверен, в новом сезоне будет не меньше красивых побед и достойный финальный результат», – прокомментировал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Следующую встречу регулярного чемпионата Суперлиги «Кузбасс» проведет также дома. 19 ноября в гости к «рысям» пожалуют «Саяны» из Абакана.

Фото: пресс-служба АПК