«До конца 2026 года переселим 338 семей, чьи дома были признаны аварийными после 2017 года», – отметил губернатор.Программу переселения из аварийного жилья на 2025–2026 годы в Кузбассе реализуют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Подписаться на канал Ильи Середюка в МАХ
Официально 13.11.2025
657 млн рублей выделят Кузбассу на переселение жителей из аварийных домов
Средства на переселение кузбассовцев из ветхого жилья перечислит Фонд развития территорий. Из областного бюджета в рамках софинансирования планируется добавить около 680 млн рублей. По словам главы региона Ильи Середюка, программа охватит 18 муниципалитетов: Белово, Калтан, Кемерово, Киселевск, Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, а также Гурьевский, Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, Новокузнецкий, Прокопьевский, Тисульский, Топкинский, Тяжинский, Яйский, Яшкинский муниципальные округа.