В прошлом сезоне нижегородский клуб назывался АСК и добрался до квалификационного раунда плей-офф, где уступил питерскому «Зениту». Однако после ребрендинга нынче в Суперлиге выступает «Горький», который в 5 матчах набрал два очка и занимает 14 место в турнирной таблице. Помимо нового названия, команда из Нижнего Новгорода обзавелась новыми игроками. Внимание болельщиков, в первую очередь, приковано к легенде «Кузбасса» Михаилу Щербакову, который выступал за кемеровский клуб на протяжении 9 лет и становился чемпионом России в 2019 году. Также из новичков «Горького» можно выделить доигровщика сборной Беларуси Артема Масько и вернувшегося из «Динамо-ЛО» блокирующего Артема Довганя.

«Кузбасс» после пяти туров идет на 12 месте с тремя очками, набранными в игре с МГТУ. Матчи с «Локомотивом», «Динамо-ЛО», «Новой» и московским «Динамо» завершились поражениями команды Сергея Троцкого. Что касается противостояния с сегодняшним соперником, в последних четырех встречах чемпионата России «Кузбасс» обыгрывал нижегородцев (тогда еще называвшихся АСК), причем не доводя дело до тай-брейка в этих поединках.

Встреча «Кузбасса» и «Горького» начнется в 19 часов. Телеканал «Кузбасс Первый» покажет этот матч, как и все домашние игры кемеровской команды, в прямом эфире.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)