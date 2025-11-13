Современное реабилитационное оборудование помогает компенсировать или устранить ограничения в жизнедеятельности взрослых и детей с различными заболеваниями. В Кузбасс оно поступает по госпрограмме РФ «Доступная среда». В 2023 году оснащены 13 учреждений социального обслуживания региона.

«Самая большая ценность Кузбасса — это люди. И заботиться об их здоровье — одна из наших прямых задач. Продолжаем активно оснащать учреждения социального обслуживания реабилитационным оборудованием. Закупили многофункциональные столы и перчатки-тренажеры для разработки мелкой моторики; антистрессовые системы на базе кресла «нулевой гравитации»; мультимедийные комплексы виртуальной реальности; дорожки для тренировки ходьбы и улучшения координации и многое другое. Уже есть результаты. Более 10 тысяч взрослых и детей с особенностями здоровья смогли получить услуги социальной реабилитации», — отметил губернатор Илья Середюк.

На комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов в Кемеровской области в этом году было выделено 30 млн рублей, из которых более 20 млн поступили из федерального бюджета. Эти средства были направлены не только на приобретение оборудования, но и на подготовку специалистов в области комплексной реабилитации, ранней помощи, социальной занятости и сопровождаемого проживания.

Инвалидам в регион поставляются различные виды оборудования для реабилитации (восстановления утраченных функций) и абилитации (формирования отсутствовавших с рождения или раннего детства способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности). Например, мультимедийный комплекс с использованием технологии виртуальной реальности помогает людям после травм или инсульта распознавать движения рук и выполнять упражнения с помощью сенсорного датчика.

Многофункциональные столы используются для разработки мелкой моторики рук при реабилитации мышц и суставов после травм, операций и инсульта. Горка с брусьями и дорожка для ходьбы с разными покрытиями (газон, гравий, бугры и песок) позволяют отрабатывать навыки ходьбы по лестницам, спуска и подъема, а также укреплять координацию движений и проводить кардионагрузки.

Перчатка-тренажер применяется для реабилитации людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата, восстановления мелкой моторики рук после операций и травм, а также при когнитивных нарушениях. Антистрессовая система на базе кресла «нулевой гравитации» используется для зрительной и слуховой стимуляции у пациентов с инсультом, рассеянным склерозом, травмами и для профилактики умственных нарушений.

Оборудование установлено в социально-реабилитационных отделениях центров социального обслуживания и реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями.

