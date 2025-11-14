Кемеровчане тяжело вкатывались в игру – 21:25 в первом сете не в пользу команды Сергея Троцкого. Во второй партии «Кузбасс» перехватил инициативу, но в концовке растерял преимущество в 4 очка и уступил – 25:27. Следует отметить отличную игру «Горького» на блоке, которым нижегородцы «потушили» 18 атак кемеровчан в матче. Однако хозяева площадки проявили характер и «отзеркалили» третий сет, ликвидировав ближе к концу партии дефицит в те же 4 очка и взяв этот игровой отрезок – 26:24. Но на большее кемеровчан не хватило. Несмотря на ожесточенную борьбу и накал страстей (даже свет в зале ненадолго отключился), зацепить четвертый сет не получилось – 19:25 по итогам партии и поражение «Кузбасса» в матче со счетом 1:3. Самыми результативными игроками в составе хозяев стали Кирилл Супрунов и Тимофей Тихонов, набравшие по 14 очков.

«Я бы сказал, что игра с нашими возможностями началась в третьей партии. Почему нам сегодня столько блоков поставили, мы, конечно, будем разбираться. Чего не хватило? Взаимодействий, где-то скорости. Конечно, сегодня все наши сильные стороны мы не показали. Я думаю, что нужно настраиваться на Красноярск и сделать выводы по сегодняшней игре. Огромное спасибо за поддержку зрителям, которые в нас всегда верят. Хотелось бы, чтобы мы так блокировали как сегодня Нижний Новгород», – сказал после матча тренер «Кузбасса» Юрий Зинько.

Следующую встречу «Кузбасс» проведет 16 ноября. В Красноярске в ближайшее воскресенье кемеровчане померятся силами с местным «Енисеем».

Фото: Анастасия Белоусова