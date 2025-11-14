Чтобы претендовать на субсидии в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», возраст супругов должен быть не более 35 лет, при этом семья официально числится как нуждающаяся в жилье и иметь определенную сумму для его частичной оплаты.

«В Кузбассе действует госпрограмма, по которой регион возмещает молодым семьям часть затрат на покупку собственного жилья. В этом году субсидию на решение жилищного вопроса получила уже 81 семья. Еще 11 — субсидия одобрена, сейчас они занимаются оформлением документов и подбором жилья», – рассказал глава региона Илья Середюк.

За счет областной казны компенсируют 30% от средней рыночной стоимости жилья для бездетных молодых семей, 35% – для семей с одним ребенком или больше, а также для неполных семей с детьми.

Фото: прессс-служба АПК