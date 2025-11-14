Фестиваль-конкурс документального и анимационного кино проводится в Кемеровской области с 2019 года и именовался по-разному: «ПроКузбасс», «ПроНаследие», «ПроГероев». Нынче его приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, отсюда и название «ПроПобеду». На участие в творческом состязании независимые авторы, творческие коллективы и профессиональные киностудии подали более 90 заявок из 9 регионов страны – от Иркутска до Ленинградской и Ростовской областей.

Сразу два кузбасских автора выиграли в номинации «Короткометражный документальный фильм». Прокопчанка Ольга Золотарева представила проект «ПРО_героев», а Валерия Еловикова из Гурьевского округа – фильм «Алексей Солдатов. Жизнь, достойная награды». В «Короткометражных игровых фильмах» победу разделили картина воспитанников Кемеровского президентского кадетского училища «Дорога к чести» и «Дневник солдата. Нитью событий», созданный в Новосибирской области.



В номинации «Анимационный фильм» лучшим признали проект Екатерины Трифоновой из Ленинска-Кузнецкого «Моя прабабушка – герой». Приз зрительских симпатий среди короткометражных документальных фильмов достался фильму «Не про войну» авторов из Кемеровскиого муниципального округа.

Фото: пресс-служба АПК