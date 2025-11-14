До 16 ноября в Кемеровском государственном университете проходит Межрегиональный молодежный казачий форум под названием «Кузбасс». Его частью является Слет казачьей молодежи Сибирского казачьего войска.

В мероприятии участвуют более 200 человек, включая кадетов казачьих корпусов, студентов Ассоциации казачьих вузов, молодых ученых, активистов общественных организаций, представителей творческих коллективов и молодых атаманов из Кузбасса, Новосибирской, Томской, Омской областей, Красноярского и Алтайского краев, а также Республики Алтай.

Основная цель слета — воспитание казачьей молодежи в военно-патриотическом, духовно-нравственном и физическом направлениях. В рамках форума будут работать площадки Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» и Российского общества «Знание».

Участники поделятся опытом, представят свои инициативы и разработают молодежные проекты. Программа слета включает командообразующие мероприятия, обучающие модули и традиционное вечернее веселье. Воспитанники казачьих клубов пройдут подготовку в рамках военно-патриотического блока Союза казачьей молодежи России, где их обучат командованию. Также будет организована экскурсия на Мемориал Воину-Освободителю.

Кроме слета, в Кузбассе проходят различные мероприятия для представителей разных национальностей. В Культурно-досуговом центре Киселевска прошел фестиваль «Мировая бабушка 2025», где участницы из разных народов пели песни, рассказывали сказки, готовили национальные блюда, демонстрировали костюмы и показывали творческие номера. В Белове прошел IV Открытый городской конкурс на лучшее озвучивание советских и российских мультфильмов на телеутском языке. В этом году к участникам из Белова, Беловского и Гурьевского округов присоединилась команда из Таймыра, которая озвучила мультфильм на ненецком языке. Гости также представили национальную выставку работ из рога оленя и костюмов пяти народов Таймыра.

