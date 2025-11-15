В 2024 год «Шерегеш» выигрывал в трех номинациях национальной премии «Горы России». Нынче в Кузбасс отправились 4 награды. «Шерегеш» признали самым событийным горнолыжным курортом России и лучшим горнолыжным курортом Сибири. Один из отелей в третий раз стал лучшим в стране отелем горнолыжного курорта в Сибирском федеральном округе. А отельный комплекс победил в номинации «Лучший в России отель ski in/ski out».

«Эти достижения – результат большой работы и доказательство того, что наш регион остается одной из ключевых точек зимнего туризма. СТК «Шерегеш» вновь подтвердил статус одного из лучших горнолыжных курортов страны», – отметил глава региона Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства добавили, что премия «Горы России» поддерживает нацпроект «Туризм и гостеприимство», реализуемый по инициативе президента РФ Владимира Путина.