Губернатор Кузбасса назвал территории, где хуже всего чистят улицы от снега

Подводя итоги недели, глава региона первым делом обратил внимание на состояние дорог и тротуаров в условиях снегопадов и гололедицы.

«В обращениях по уборке дорог и тротуаров, поступающих в мои социальные сети, лидируют Кемерово, Прокопьевск и Новокузнецкий округ. Особенно страдает частный сектор. Главы муниципалитетов должны организовать своевременную уборку снега и оперативно отвечать на вопросы жителей, в том числе в соцсетях», – подчеркнул Илья Середюк.