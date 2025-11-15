Губернатор Кузбасса назвал территории, где хуже всего чистят улицы от снега

Подводя итоги недели, глава региона первым делом обратил внимание на состояние дорог и тротуаров в условиях снегопадов и гололедицы.
«В обращениях по уборке дорог и тротуаров, поступающих в мои социальные сети, лидируют Кемерово, Прокопьевск и Новокузнецкий округ. Особенно страдает частный сектор. Главы муниципалитетов должны организовать своевременную уборку снега и оперативно отвечать на вопросы жителей, в том числе в соцсетях», – подчеркнул Илья Середюк.
Губернатор заострил внимание на информированности населения. По словам Середюка, людям важно знать дату уборки интересующей дороги.
Скриншот: Илья Середюк/Telegram
Подписаться на канал Ильи Середюка в МАХ