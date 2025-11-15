Третий тур ГЕОТЕК Молодежной лиги, которых проходил в Кемерове с 11 по 15 ноября, получился неоднозначным для хозяев паркета. «Кузбасс-2» начал с поражения от «Енисея-2» на тай-брейке, накануне взяв у красноярцев реванш с аналогичным счетом (2:3). Между этими встречами дружина Дмитрия Ишкова выиграла у «Ярославских медведей» (3:1). Однако развить успех не удалось – сегодня во втором очном поединке сильнее была команда из Ярославля, победившая «Кузбасс-2» со счетом 3:0.

«На прошлой игре с Красноярском показали хороший волейбол. Сегодня у нас была какая-то психологическая деморализация. На площадке был только один боец, и всё. Больше никто ему не помогал. А соперник сегодня уверенно подавал и принимал, просто переигрывая нас. Если брать тур в целом, где-то добавляем, а потом, в другом матче опять в тех элементах, где прибавляли, снова начинаем просаживаться. Для молодежи это нормальная история. Тем не менее, результат показали, две победы одержали – это довольно неплохо», – резюмировал тренер «Кузбасса-2» Дмитрий Ишков.

А завтра свой матч в Суперлиге проведет основная команда «Кузбасса». Кемеровчане в 7 туре регулярного чемпионата встретятся в Красноярске с «Енисеем».

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)