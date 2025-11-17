19 горнолыжных комплексов будут готовы принять райдеров этой зимой в Кузбассе

В «Шерегеше», одном из самых популярных горнолыжных курортов страны, открытие сезона запланировано на 22 ноября. Для любителей зимнего активного отдыха подготовили свыше 61 км трасс, будут работать 21 канатная дорога, гостиницы, рестораны и спа-комплексы.

На «Танае», где обновили канатную дорогу, разметку, навигационные указатели и проложили две беговые трассы для лыжников, сезон откроют с 6 по 13 декабря.

«Совсем скоро стартует сезон в «Горной Саланге». Здесь подготовили трассу уровня Чемпионата мира по дисциплине ски-кросс. Она будет доступна для всех желающих. Старт сезона на «Югусе» в Междуреченске и других комплексах запланирован на начало-середину декабря», – сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в соцсетях.

Глава региона отметил, что нынче в Кузбассе будут работать 19 горнолыжных комплексов.

Фото: Илья Середюк/Telegram

