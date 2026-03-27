Сегодня в Кузбассе прошел первый в этом году массовый субботник. Как рассказал в соцсетях губернатор области, в нем приняли участие работники предприятий, сотрудники министерств, студенты, школьники и волонтеры.

– Во всех муниципалитетах активисты наводят порядок в скверах и парках, убирают мусор, рыхлят снег, очищают тротуары от антигололедных материалов. Особое внимание уделили мемориалам нашим героям, – отметил Илья Середюк.

Он поблагодарил всех, кто подключился к работе и в городах, и в сельских территориях, а также сообщил, что Всекузбасские уборки до конца апреля будут идти каждую пятницу. Следующий субботник состоится 3 апреля.