Профессиональное сообщество экспертов оценит проекты на грантовых конкурсах и будет сопровождать победителей на каждом этапе их реализации. Создание федерального экспертного совета с участием кузбасских представителей открывает новые перспективы для развития проектной культуры и повышения качества молодежных инициатив в регионе.

Александра Заикина, председатель Общероссийского Профсоюза образования, стала одним из представителей Кузбасса в совете. В 2023 и 2024 годах её проекты выиграли конкурс Росмолодежь.Гранты, и благодаря её команде удалось привлечь более 4,2 млн рублей для студенческих инициатив. Еще одним членом совета стала Анастасия Логинова из Кузбасса, эксперт с многолетним опытом в социальном проектировании и грантовой экспертизе. С 2017 года она оценила более тысячи проектов, провела более 500 консультаций и более 200 публичных выступлений на крупных федеральных и региональных форумах.