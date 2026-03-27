Механизмы инфраструктурных бюджетных (ИБК), специальных казначейских (СКК) и казначейских инфраструктурных кредитов (КИК) доказали свою эффективность: они не только создают комфортные условия для жизни россиян, но и дают мощный импульс социально-экономическому развитию субъектов РФ.

С 2021 года проекты, реализованные с участием средств ИБК и СКК, поспособствовали привлечению порядка 4,7 трлн рублей внебюджетных инвестиций. Это позволяет регионам масштабировать строительство жилья, дорог и коммунальной инфраструктуры без чрезмерной нагрузки на местные бюджеты.

Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что льготные условия кредитования являются ключевым фактором успеха программы.

«Самыми капиталоемкими стали инфраструктурные кредиты, которые выдаются субъектам на выгодных условиях – под 3% годовых на 15 лет, что позволяет реализовывать проекты, оказывающие мультипликативный эффект как на развитие территорий, так и на рост экономики, без сильной нагрузки на региональные бюджеты, — отметил Марат Хуснуллин. — Все проекты призваны улучшить качество жизни россиян и позволяют не только привести существующую инфраструктуру в порядок, но и создать задел для роста и перспективы на будущее».

По данным Фонда развития территорий, средства направляются в наиболее востребованные сферы. Генеральный директор Фонда Василий Купызин сообщил, что на сегодняшний день с привлечением средств ИБК, СКК и КИК завершены 1004 объекта и мероприятия.

«Проекты, реализуемые с помощью инфраструктурных кредитов, способствуют развитию территорий и экономическому росту, стимулируют приток частных инвестиций. С 2021 года в России по этой программе привлекли почти 4,7 трлн рублей внебюджетных вложений. Кроме того, благодаря таким проектам построено 42,6 млн кв. м жилья и создано 203 тыс. рабочих мест», — заявил Василий Купызин.

Он добавил, что уже введено в эксплуатацию 576,7 км дорог и более 2,1 тыс. км коммунальных сетей. При этом большинство кредитных средств направляют на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства как наиболее сложной и уязвимой сферы.

В Кузбассе механизм использования бюджетных кредитов применяется с 2022 года. Регион активно использует эти инструменты для комплексного развития территорий.За это время в рамках инфраструктурных проектов города Кемерово построено 5 км автомобильных дорог, еще порядка 7 км реконструировано. Кроме того, проложено 34 км коммунальных сетей, включая системы тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения и ливневой канализации.

Значительная часть работ выполнена в границах первой очереди территории комплексного развития (КРТ) заискитимской части Кемерова — это крупнейший в стране проект подобного рода. Такая мера поддержки позволяет региону своевременно обеспечивать необходимой инфраструктурой площадки нового жилищного строительства: за 4 года реализации мероприятий в Кемерове введено в эксплуатацию 372 тыс. кв. метров жилья в границах инфраструктурных проектов.

Работа продолжается: за счет инфраструктурных кредитов ведется проектирование и последующая реконструкция трамвайного полотна и контактной сети самого длинного маршрута в городе. На 2026-2030 годы запланировано проектирование и строительство комплекса объектов водоотведения для второй очереди КРТ протяженностью более 9 км.