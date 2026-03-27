В муниципалитетах Кемеровской области ветераны специальной военной операции, члены их семей и социальные координаторы филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» приняли участие в мероприятиях спортивного и культурного направления.

Так, Березовском прошли открытые городские соревнования по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревновались восемь ветеранов СВО из Кемерова, Березовского, Прокопьевска, Промышленного и Барнаула. В итоге золотые медали завоевали кемеровчанин Антон Чувашов (весовая категория до 82 кг), прокопчанин Сергей Рогалев (весовая категория до 65 кг) и Александр Борисов из Березовского (весовая категория до 107 кг). Серебро взяли жители областной столицы Игорь Тюменцев (весовая категория до 65 кг) и Григорий Репьюк (весовая категория до 75 кг), а также Петр Кислинских из Березовского (весовая категория до 80 кг). Бронзовая награда досталась также представителю Березовского Виктору Ключевых (весовая категория до 80 кг).

А в Крапивинском округе состоялся муниципальный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Народов много – страна одна», посвященный Году единства народов России. Почетными гостями его стали социальный координатор филиала фонда Ольга Миронова и ветеран СВО Артем Глушков. Участники фестиваля, а их было около 150 ребят, представили творческие номера, которые отражали культурные традиции народов страны.

Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» в Кузбассе помогает вовлекать ветеранов СВО в адаптивные виды спорта, а также поддерживать их и членов их семей, подключая к общественно значимым инициативам.