Специалисты ведущих федеральных медицинских центров продолжают работать в клиниках Кузбасса. На этой неделе они поделились передовыми методами профилактики заболеваний и оказания первой помощи, а также провели консультации для пациентов с тяжелыми патологиями. Визит федеральных экспертов является частью программы развития социальной сферы и внедрения новых стандартов медицинской помощи, которая реализуется по поручению губернатора Ильи Середюка.

В течение трех дней в Кузбасском клиническом онкологическом диспансере имени М.С. Раппопорта и его филиале в Новокузнецке работали специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина. Научный сотрудник центра, кандидат медицинских наук Заурбек Дудаев, совместно с хирургами диспансера провел лапароскопическую операцию на толстом кишечнике, которая длилась три часа.

Эксперты Национального медицинского исследовательского центра кардиологии им. академика Е.И. Чазова посетили Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша и его филиал в Новокузнецке. Они оценили работу региональных сосудистых центров, организацию помощи экстренным пациентам и больным с хронической сердечной недостаточностью. Были проведены консультации для семи пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью и сопутствующими заболеваниями.

«У Кузбасса есть заметные успехи в оказании кардиологической и кардиохирургической помощи. Здесь активно внедряют инновации, особенно в системе принятия врачебных решений и работе информационной службы. И, конечно, самое главное — это качество оказания помощи на всех этапах: догоспитальном (неотложная помощь), госпитальном и этапе динамического наблюдения пациентов высокого риска», — отметила ведущий научный сотрудник НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова Наталья Лазарева.

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины побывали в поликлиниках Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Г.П. Курбатова, Новокузнецкого филиала Кузбасского кардиодиспансера и Прокопьевской районной больницы. Они проанализировали организацию диспансеризации и маршрутизацию пациентов, обсудили алгоритмы ведения больных с сахарным диабетом и артериальной гипертензией, а также рассмотрели систему диспансерного наблюдения и работу школ здоровья.

В фельдшерских здравпунктах поселка Свободный и врачебной амбулатории поселка Артышта Прокопьевского округа эксперты отметили активное использование современных цифровых технологий, включая телемедицину. В Кузбасском областном медицинском информационно-аналитическом центре имени Р.М. Зельковича делегация ознакомилась с работой колл-центра и центра анализа общественных коммуникаций.

По итогам рабочей недели прошли совещания с заместителем председателя Правительства Кузбасса по вопросам социального развития Еленой Ворониной, представителями Минздрава Кузбасса и медицинскими организациями региона. Федеральные эксперты дали рекомендации по улучшению работы кардиологической и онкологической служб, а также первичного звена здравоохранения.