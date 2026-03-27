В Кемеровском государственном университете для ценителей театрального искусства, среди которых были члены семей участников СВО, лекторы Российского общества «Знание», а также студенты, прошло просветительское мероприятие. Оно было посвящено Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта.

Перед собравшимися выступила Ксения Шматченко – лектор Российского общества «Знание», заместитель директора Театра для детей и молодежи, преподаватель Сибирской высшей школы музыкального и театрального искусства, члена Союза театральных деятелей РФ, которая рассказала об истории театра, назвав его самым сложным видом искусства, ведь в нем сплетаются литература, музыка, танец и даже высокие технологии. Она провела слушателей через эволюцию сцены – от древнегреческих кранов для взлета актеров до современных технологий дополненной реальности.

– Театру много раз предрекали смерть: сначала с приходом кино, потом телевидения, затем интернета. Но он каждый раз доказывал свою жизнеспособность. Театр остается местом, где 500 незнакомых людей могут вместе плакать или радоваться, испытывая то самое утерянное чувство единства. Любые технологии устаревают, а театр останется, – подчеркнула Ксения Шматченко.

После просветительской части мероприятия, инициатором которого стала Мария Леухова, депутат Парламента Кузбасса, председатель Кемеровского регионального отделения Российского общества «Знание», проректор по молодежной политике и общественным коммуникациям КемГУ, зрителям представили благотворительный спектакль «Нервные люди» от театра-студии «Встреча». Предваряя показ, с приветственным словом к собравшимся обратился начальник управления молодежной политики КемГУ Данила Елшин. Он отметил особую роль театра-студии «Встреча» в воспитании молодежи и развитии культурной среды университета.

– Мы собрались не просто в преддверии Дня театра, а на благотворительном спектакле, который дарит нам театр-студия «Встреча». И это замечательно, когда искусство становится не только поводом для встречи, но и возможностью сделать доброе дело. Театр – это всегда диалог. Диалог между сценой и зрителем, между традицией и современностью. И я очень рад, что в нашем университете есть такая творческая сцена, есть ребята, которые горят театром, и есть вы – те, кто пришел их поддержать, — отметил Данила Елшин.

Театр-студия «Встреча» – это уникальный коллектив, который уже много лет является визитной карточкой студенческого театрального движения и настоящей творческой лабораторией, воспитавшей не одно поколение актеров-любителей, многие из которых впоследствии связали свою жизнь с профессиональной сценой.