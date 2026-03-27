Памятную доску Юрию Николаевичу Пушкину открыли сегодня в Кемеровском областном суде. В торжественном мероприятии принял участие и губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Он рассказал в своих соцсетях о том, что в 18 лет Юрий Пушкин ушел на фронт добровольцем. В одном из боев под Калинином в начале 1942 года он получил тяжелое ранение и после того, как сутки пролежал на морозе, потерял ноги и кисти рук.

– Но Юрий Николаевич преодолел все испытания. Научился ходить на протезах, писать. Заочно окончил юридическую школу. В 1945-м стал членом Кемеровского областного суда. Работал, растил детей, водил машину с ручным управлением, плавал, писал статьи. Пример Юрия Николаевича будет оставаться нравственным маяком для будущих поколений жителей Кузбасса и всей России, – сказал Илья Середюк.

Об удивительном человеке в Кузбассе при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО и Кемеровского областного суда создали документальный фильм. Его можно посмотреть в социальных сетях областного суда.