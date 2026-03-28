На премьере спектакля в Музыкальном театре Кузбасса им. А.К. Боброва губернатор Кузбасса Илья Середюк поблагодарил работников учреждений культуры за вклад в развитие региона и поздравил их с профессиональными праздниками – Днем работника культуры и Всемирным днем театра.

«Кузбасс — родина талантов. Спасибо всем, кто создает эту магию: актерам, режиссерам, осветителям, костюмерам и тем, кто каждый вечер гасит свет в зрительном зале. Благодарного вам зрителя и бесконечных оваций», — отметил губернатор.

В этом году 27 марта в честь 150-летия Союза театральных деятелей РФ впервые в стране проходит «Ночь театрального искусства», в рамках которой артисты подготовили для зрителей массу творческих сюрпризов и постановок. Так, Музыкальный театр Кузбасса им. А.К. Боброва пройдут премьерные показы новой постановки «Операция «Бриллиантовая рука», или Старая контрабанда в новом гипсе» по мотивам легендарной советской комедии Леонида Гайдая. Посетители Театра драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского в Кемерове смогут познакомиться с особенностями работы театральных цехов.

В Новокузнецком драмтеатре будет представлен спектакль «12 стульев», поставленный по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова. В Новокузнецком театре кукол «Сказ» им. В.Машкова пройдут мастер-класс по управлению театральными куклами, открытые читки от артистов театра, театральный квест и ток-шоу.

Прокопчане и гости города во Всемирный день театра смогут посетить премьерную постановку «Эльфы, орки и другие жители города» в Прокопьевском драматическом театре им. Ленинского комсомола.

