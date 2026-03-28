На площадке образовательного центра «Сириус. Кузбасс» прошла встреча блогеров, педагогов, экспертов в сфере медиа. На встрече обсуждалась роль и место блогинга в современном медиапространстве. Опытные коллеги также поделились свои мастерством с начинающими блогерами.

Ранее о важности создания новых возможностей для обучения молодежи современным медиатехнологиям говорил губернатор Кузбасса Илья Середюк. Так, в марте была запущена онлайн-платформа «НАШЕ ВРЕМЯ. Кузбасс».

В пресс-службе областного правительства также рассказали, что в апреле в Новокузнецке пройдет медиафорум «Говорит СПО», участниками которого станут члены медиацентров техникумов и колледжей Кузбасса.