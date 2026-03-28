Губернатор Кузбасса Илья Середюк и председатель Кемеровского областного суда Алексей Ордынский приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном памяти выдающегося судьи и героя Великой Отечественной войны Юрия Николаевича Пушкина. Глава региона подчеркнул значение личности Пушкина для региона и всей страны:

«Его судьба — образец стойкости, преодоления самых тяжелых испытаний и служения идеалам. Чтобы память об этом удивительном человеке жила, создан документальный фильм, который показывает его как истинного служителя Фемиды: мудрого, справедливого, неподкупного. Пример Юрия Николаевича будет оставаться нравственным маяком для будущих поколений жителей Кузбасса и всей России», — сказал Илья Середюк.

В июле 1941 года восемнадцатилетний Юрий Пушкин добровольцем ушел на фронт. В январе 1942 года младший лейтенант получил ранение и обморожение, в результате которых лишился ног и кистей рук. Проявив невероятную силу духа, он не только научился ходить на протезах и писать, но и заочно окончил Новосибирскую юридическую школу. Более 30 лет Юрий служил в Кемеровском областном суде, став одним из самых известных судей страны.



Премьера фильма и открытие памятной доски положили начало масштабному проекту «Живая сталь», посвященному выдающемуся гражданину страны.