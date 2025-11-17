В Кемерове после капитального ремонта открылась поликлиника №3 Диагностического центра имени И.А. Колпинского. На ремонт медучреждения было выделено 26 млн рублей, пояснили в пресс-службе областного правительства.

В здании заменили инженерные сети, сантехнику, установили пожарную сигнализацию и камеры видеонаблюдения, отделка во всех помещениях обновлена. Для пациентов в учреждении организовали удобную навигацию, для маломобильных посетителей обустроены пандусы и отдельный санузел. Также в поликлинику было закуплено новое оборудование и мебель.

«Ежедневно специалисты принимают более 250 пациентов. Для того чтобы каждый прием проходил качественно и комфортно, поликлинику капитально отремонтировали, закупили новое оборудование. На сегодняшний день мы уже обновили 13 медучреждений. До конца года после ремонта откроем еще 18», — отметил губернатор Илья Середюк.

Ремонт в поликлинике был проведен в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

Фото: пресс-служба АПК.