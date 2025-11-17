Кузбассовцев приглашают принять участие в проекте «Горячее сердце». Его цель – выделить молодых людей и группы, которые продемонстрировали мужество, доброту и активную гражданскую позицию.

Участниками могут стать дети и подростки до 23 лет, учащиеся общеобразовательных, профессиональных и высших учебных заведений. Также принять участие могут и организации, показавшие примеры спасения людей в чрезвычайных ситуациях, преодоления сложных жизненных обстоятельств или успешной реализации социальных проектов для поддержки тех, кто нуждается в помощи.

Подать заявку можно на сайте до 1 декабря. Награждение пройдет весной 2026 года.