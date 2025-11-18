Завершился Всероссийский слёт студенческих отрядов, посвящённый окончанию 66-го трудового сезона. Президент России Владимир Путин в своём обращении отметил, что благодаря Российским студенческим отрядам (РСО) тысячи студентов и школьников приобретают трудовую закалку в различных отраслях экономики. Они работают на промышленных предприятиях, крупных стройках, в аграрном и транспортном комплексах, медицинских учреждениях и других сферах.

Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев подчеркнул важность проведения такого масштабного мероприятия в Сибири. Он отметил высокую оценку работы сибирских студенческих отрядов и местных работодателей, которые доверяют ребятам сложные задачи и важные проекты.

Кузбассовцы показали высокие результаты на конкурсах профессионального мастерства. Кристина Щербакова из студенческих медицинских отрядов Кузбасса заняла первое место в направлении «Фармация». Валентина Бердышева из сервисного отряда стала победительницей в компетенции «Официант».

В конкурсе «Медиа РСО» команда из Кузбасса заняла первое место в номинации «Лучшее сообщество регионального отделения РСО». Медиакоманда также заняла второе место в конкурсе сельскохозяйственных отрядов. Екатерина Лесникова стала второй в категории «Блогер РСО», освещая деятельность трудовых отрядов подростков. Студенческий сервисный отряд «Лисы» получил серебро в номинации «VK-клип» в категории «В объективе РСО».

Комиссар Всероссийского медицинского проекта «Атлант» Александра Котикова была награждена почётной грамотой РСО со знаком отличия. Губернатор Кузбасса Илья Середюк подчёркивал важность развития движения студотрядов, и регион активно поддерживает эту инициативу.

«Успехи кузбасских отрядов на всероссийском уровне показывают высокий уровень подготовки и мотивации ребят. Отрядное движение нашего региона продолжает славные трудовые традиции Кузбасса, а его представители становятся лучшими на федеральном уровне», — отметил депутат Госдумы от Кузбасса, председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.

Кузбасское региональное отделение РСО объединяет 3762 человека. В 2025 году трудовой семестр прошёл для 1750 студентов, которые работали на 33 объектах по всей стране.

Анатолий Серышев поблагодарил бойцов на встрече с руководством РСО и отметил их вклад в патриотическое воспитание молодёжи. В ходе рабочей поездки в Красноярск он также встретился с губернатором Михаилом Котюковым и оценил новаторские разработки региона.

Полпред также посетил Республику Хакасия, где встретился с главой региона Валентином Коноваловым и посетил значимые социальные объекты.

Фото: пресс-служба АПК.