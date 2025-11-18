«Знаю, что с появлением малыша на плечи родителей ложится много затрат. Это реальное подспорье, которое позволит сэкономить семейный бюджет и направить средства на другие важные нужды», – подчеркнул Илья Середюк.Губернатор также напомнил, что в женских консультациях Кузбасса работают специальные службы, которые помогают семьям подготовиться к рождению ребенка. Подготовительный этап ЭКО, включая необходимые исследования, бесплатный. А беременным студенткам, обучающимся по очной форме, выплачивают по 100 тысяч рублей. Фото: пресс-служба АПК Подписаться на канал Ильи Середюка в МАХ
Официально 18.11.2025
В Кузбассе появятся бесплатные пункты проката детских колясок и кроваток
Уже с декабря студенческие и молодые семьи, а также одинокие мамы смогут бесплатно взять на определенное время коляски, кроватки, пеленальные столики и другие необходимые принадлежности. По словам главы региона, ежегодно пунктами проката предметов первой необходимости в Кузбассе смогут воспользоваться более 1,5 тысяч семей. Такие пункты откроют в учреждениях соцобслуживания во всех муниципалитетах по нацпроекту «Семья», инициированному президентом России Владимиром Путиным. В пресс-службе областного правительства уточнили, что право на прокат предоставляется одному из родителей малыша до достижения ребенком 1,5 лет при наличии подтверждающих социальный статус документов.