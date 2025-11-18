Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес», организованный в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» по инициативе Президента России Владимира Путина, приглашает к участию субъекты малого и среднего предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, а также представителей крупного бизнеса, которые занимаются социальным развитием регионов и страны в целом.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 декабря подать заявку. Номинации включают: «Устойчивый рост», «Работая, помогаю», «Доброе содействие», «Развитие потенциала», «Семейный бизнес», «Добрые технологии», «Комфорт для жизни». Победители будут объявлены 11 декабря.

Участники регионального этапа в каждой номинации получат ценные призы: сертификаты на оплату услуг для бизнеса на сумму 50 тысяч рублей, информационную поддержку и возможности для развития от Центра «Мой бизнес». Региональные победители также смогут принять участие в федеральном этапе конкурса и получить призы от его федеральных партнёров.

Организатором конкурса выступает Минэкономразвития РФ, а оператором — Центр «Мой бизнес», при поддержке Правительства Кузбасса.