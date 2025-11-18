В Новокузнецком филиале Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша провели третью операцию по пересадке печени. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, трансплантация прошла в штатном режиме, без осложнений.

«Пациентам с тяжелыми заболеваниями больше не нужно ехать за сотни километров в областной центр, сложнейшие операции теперь проводятся и на юге региона. В этот раз хирурги новокузнецкого филиала Кузбасского кардиодиспансера совместно со специалистами Областной больницы имени С.В. Беляева успешно прооперировали женщину с терминальной стадией цирроза печени. Благодарю наших трансплантологов за спасенные жизни и желаю пациентке скорейшего выздоровления!» — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.