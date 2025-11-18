В Музее изобразительных искусств Кузбасса продлили выставку картин Ивана Шишкина. Сообщил эту новость глава региона Илья Середюк в своём телеграм-канале.

— Прекрасные новости для всех ценителей искусства — мы продляем выставку работ выдающегося русского художника Ивана Шишкина! Об этом мы договорились с гендиректором Государственного Русского музея Аллой Маниловой, — написал губернатор.

Выставка будет работать до 18 января и будет доступная для кузбассовцев в новогодние праздники. Напомним, что ранее работа выставки в Кемерове планировалась до 30 ноября.

Фото: Анна Сивохина.