«Кузбассразрезуголь» получил Гран-при Всероссийской премии «Маршрут года» за проект промтуризма

Угольная компания «Кузбассразрезуголь» стала обладателем Гран-при ХII Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2025» в номинации «Лучший маршрут промышленного туризма». Финальные защиты участников и подведение итогов премии состоялось в Перми, на победу претендовали более 450 проектов из 59 регионов России и Республики Беларусь.

«Кузбассразрезуголь» в рамках премии представил проект по развитию промышленного туризма на угольном разрезе. Экскурсии на предприятии проводятся с 2021 года, за это время туристический поток желающих посмотреть на работу современного угледобывающего предприятия вырос более чем в 8 раз. С начала текущего года угольная компания приняла уже более 2 тыс. гостей из регионов России, а также Китая, ОАЭ, Египта, Монголии и других зарубежных стран.

«Следуя принципу открытости в своей деятельности, более четырех лет Компания занимается развитием направления промышленного туризма. Только в этом году туристический поток увеличился более чем на четверть, и интерес гостей и жителей региона к нашему маршруту продолжает расти», – отметила директор по связям с общественностью и коммуникациям УК «Кузбассразрезуголь» Мария Пименова.

В этом году УК «Кузбассразрезуголь» открыл обновленный Музей угля и шахтерской славы, где гости компании могут познакомиться с историей образования угля и промышленного освоения Кузнецкого каменноугольного бассейна, запущен новый интерактивный маршрут для молодежи, расширилась экспозиция карьерной техники под открытым небом. Эти и другие новшества помогают угольной компании оставаться в числе лидеров по развитию промышленного туризма в Кузбассе.

В 2025 году «Кузбассразрезуголь» также одержал победу в региональном туристическом конкурсе VISIT KUZBASS, вошел в число призеров XVIII Всероссийского конкурса корпоративных проектов социально-ответственного бизнеса «Дело в людях» и VII Национальной премии «Корпоративный музей».

