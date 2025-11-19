Мариинский муниципальный округ представлен в пятом потоке программы повышения квалификации «Школа мэров»: первый заместитель главы округа Евгений Синченко участвует во втором модуле «Стратегия развития муниципалитетов», который проходит в Тюмени.

Программа включает изучение лучших практик городского управления: выезды на предприятия и жилые комплексы, анализ кейсов взаимодействия власти и бизнеса, лекции экспертов ВШГУ РАНХиГС и представителей федеральных структур. В рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ» участников примет губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Это бесценный опыт общения с коллегами со всех регионов, возможность увидеть, как работают передовые практики. Уверен: устойчивое развитие муниципалитетов возможно только при выстроенных горизонтальных связях между властью, бизнесом и гражданами», — подчеркнул Евгений Синченко.

Напомним, программа «Школа мэров» разработана по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС при поддержке Администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.