В Междуреченском горностроительном техникуме открылась современная учебная аудитория для подготовки молодых специалистов. Помещение было отремонтировано и оснащено новейшим оборудованием, соответствующим современным стандартам профессиональной подготовки.

В новом классе созданы все условия для эффективного обучения, профессиональной ориентации и раскрытия творческого потенциала студентов. Учащиеся активно участвовали в разработке аудитории: они разработали проект, подобрали цветовую палитру и выбрали необходимое оборудование.

«Мы создаем в Кузбассе бесшовную систему профессионального образования, которая охватывает этапы от обучения до трудоустройства. Создание современных образовательных пространств необходимо для подготовки кадров, способных конкурировать на современном рынке труда. Важно, что наши предприятия активно подключаются к этому процессу. В мультимедийной аудитории ребята смогут получить навыки, которые помогут им при работе на реальном производстве», — отметил губернатор Илья Середюк.

В новой аудитории студенты смогут решать реальные производственные задачи, работать над проектами и кейсами от работодателей, а также защищать курсовые и дипломные работы. Это пространство станет центром молодежных инициатив и социальных проектов. Внутри аудитории разместятся студенческий клуб, волонтерский центр, медиацентр, а также амбассадоры федеральных проектов «Профессионалитет» и «Движение Первых». На первом же занятии студенты разбирали инженерные кейсы из угольной отрасли, определяя, каким комбайном лучше вести добычу угля.