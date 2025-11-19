Павлу Тубольцеву, основателю и руководителю кемеровской компании «Уплотнительные решения», всего 26 лет. Его предприятие специализируется на производстве уникальных уплотнительных и регулировочных прокладок из различных материалов, включая резину, паронит, силикон и металл. Инициативу создания этого бизнеса предложил Павел своему отцу, а реализовать её помог региональный центр «Мой бизнес», действующий в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Молодые предприниматели — это драйвер развития Кузбасса. Их идеи и современный взгляд на бизнес двигают экономику вперед и укрепляют технологический суверенитет региона. Компания Павла Тубольцева создает редкие уплотнительные и регулировочные прокладки для импортной техники, производители которой покинули российский рынок. Уже более двух лет она успешно функционирует на рынке, сокращая простой техники у наших промышленников. Самое главное — изделия Павла ничем не уступают зарубежным аналогам, при этом дешевле и изготавливаются в короткие сроки», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Компания «Уплотнительные решения» разрабатывает прокладки для любой импортной техники, а также может изготовить изделия по индивидуальному заказу. Для этого клиенту нужно предоставить деталь, требующую уплотнения. Специалисты компании создадут чертёж, подберут необходимые материалы и изготовят прокладку с использованием специального оборудования.

В региональном центре «Мой бизнес» Павел разработал концепцию своего бизнеса. В качестве молодого предпринимателя он получил грант в размере 350 тысяч рублей, на которые приобрёл необходимое оборудование для начала работы.

Недавно компания «Уплотнительные решения» получила сертификат «Сделано в России», гарантирующий качество и надёжность продукции отечественного производства.