Кемеровское предприятие модернизировало установку для производства нефтеполимерной смолы и сольвента. Благодаря внедрению инновационных технологий, ежемесячный объем производства увеличился до 350 тонн. Инвестиции в этот проект составили приблизительно 100 миллионов рублей.

«Сейчас продукция предприятия широко используется в лакокрасочной, шинной, резинотехнической промышленности, дорожном строительстве, производстве клеев, герметиков и сухих строительных смесей по всей России и за ее пределами. Развитие несырьевых производств позволяет нам сделать еще один шаг к устойчивой диверсифицированной экономике», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

На предприятии функционирует современная лаборатория, где осуществляется контроль качества продукции. Здесь применяются передовые технологические решения, что обеспечивает высочайший уровень качества, подтвержденный потребителями как в России, так и за ее пределами.

Фото: пресс-служба АПК.