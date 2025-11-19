Срок уплаты владельцами земельных участков, транспорта, объектов недвижимости имущественных налогов и налога на доходы физических лиц истекает 1 декабря.

Налоговые уведомления на уплату налогов направлены в электронном виде пользователям сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и по почте заказным письмом лицам, не имеющим доступа к электронным сервисам.

Если налоговое уведомление не получено, следует обратиться в любую налоговую инспекцию или МФЦ за получением дубликата.

Важно помнить, что за несовершеннолетних детей налоги платят их родители, усыновители или опекуны. Уплатить налоги за третье лицо можно с использованием сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин». Для этого в сервисе необходимо выбрать опцию «Пополнить ЕНС», поставить галочку в поле «Хочу уплатить за иное лицо» и ввести ФИО, ИНН и сумму платежа. Также по реквизитам, указанным в налоговом уведомлении, уплатить налог можно через мобильные приложения банков, банковские терминалы и почтовые отделения.

С порядком получения и исполнения налоговых уведомлений можно ознакомиться на промостранице «Налоговое уведомление 2025 года» сайта ФНС России.

Фото: сайт ФНС России по Кемеровской области.