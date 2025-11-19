День преподавателя высшей школы в российском календаре впервые появился 2021 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Праздник приурочили ко дню рождения основателя МГУ Михаила Ломоносова.

В Кузбассе 35 лучшим преподавателям вузов вручили региональные награды. Медалью Алексея Леонова отмечены трое педагогов, в том числе доктор технических наук и почетный работник высшего профессионального образования РФ Андрей Фастыковский, который обучает будущих инженеров в сфере металлургии. Медалью Алексея Конторовича награжден доктор философских наук Павел Балабанов, основавший научную школу. Свыше 20 его учеников успешно защитили кандидатские и докторские диссертации. Семь преподавателей получили медали «За веру и добро», 19 педагогов наградили почетными грамотами губернатора Кузбасса и областного министерства образования.

«Кузбасские преподаватели вузов – интеллектуальная опора и стратегический ресурс региона. В Кузбассе 2 047 педагогов ежедневно передают знания и опыт более чем 50 тысячам студентов», – отметил губернатор Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства добавили, что сразу три вуза вошли

вошли в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года. На их модернизацию направят 6 млрд рублей.

Фото: пресс-служба АПК