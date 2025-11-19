Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поручил разработать единый рейтинг субъектов РФ, который будет оценивать эффективность предоставления мер социальной поддержки участникам специальной военной операции (СВО). Новый инструмент призван повысить прозрачность и оперативность оказания помощи ветеранам на всех уровнях — федеральном, региональном и муниципальном.

Рейтинг будет учитывать ключевые параметры: скорость и качество предоставления льгот через цифровые платформы — портал «Госуслуги» и многофункциональные центры (МФЦ). Особое внимание уделено переводу наиболее востребованных мер поддержки в проактивный формат: ветераны смогут получать их автоматически, без необходимости сбора документов и подачи заявлений.

На портале «Госуслуги» уже запущен специализированный раздел, где в удобной форме собрана вся актуальная информация о федеральных и региональных мерах соцподдержки для участников СВО. В числе приоритетных — 11 федеральных льгот, переведенных в ускоренный режим предоставления. С момента запуска нового сервиса за менее чем полгода с его помощью сформировано свыше 600 тысяч справок и подтверждений права на льготы.

В настоящее время ведется разработка единого цифрового сервиса, который позволит участникам СВО получать все доступные меры поддержки — федеральные, региональные и муниципальные — «в один клик».

Реализация инициативы подчеркивает стратегическую задачу государства — обеспечить ветеранам СВО не только достойное признание, но и максимально простой и быстрый доступ к гарантиям и льготам, предусмотренный законодательством.

Фото: АПК.