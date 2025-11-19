2061 кузбассовец в текущем году уже оформил социальный контракт и начал вести собственный бизнес. А всего за время действия данной программы, то есть с 2021 года, в регионе заключили более 28 тысяч социальных контрактов. Оказание такой государственной соцпомощи стало частью национального проекта «Семья», который инициирован президентом России Владимиром Путиным.

– Поддерживаем инициативы жителей по развитию своего бизнеса и через предоставление социальных контрактов. Также воспользоваться мерой поддержки могут кузбассовцы, которые ищут работу, хотят развивать личное подсобное хозяйство или находятся в трудной ситуации, — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Например, Оксана Герт открыла швейное ателье, которое назвала в честь позывного сына, погибшего на СВО. Теперь женщина шьет спортивные костюмы, балаклавы, нательное белье и отправляет бойцам. А Вячеслав Филитович благодаря соцконтракту организовал бизнес по изготовлению мебели.

Оформить соцконтракт можно через органы социальной защиты по месту жительства. Всю информацию можно найти на сайте Минтруда Кузбасса.

Фото: АПК.