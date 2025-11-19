По примеру областной столицы теперь общественный транспорт финансовой грамотности будет курсировать еще в двух городах Кузбасса: в Новокузнецке — два автобуса и два троллейбуса и в Прокопьевске — три автобуса. Это часть социального просветительского проекта «Транспортная карта финансовой грамотности». Теперь во время поездки новокузнечане и прокопчане смогут узнать, как правильно пользоваться кредитами, создавать финансовую подушку безопасности, контролировать расходы и доходы, а также защищаться от мошенников.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что в Кемерове первые три автобуса финансовой грамотности стали курсировать в 2024 году, столько же — в этом году. Они ездят по маршрутам №17, №33, №105, №205 и №182. Важность этой работы отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Добавим, что проект «Транспортная карта финансовой грамотности» запущен Министерством финансов Кузбасса совместно с Министерством транспорта региона и Региональным центром финансовой грамотности Кузбасса (рцфгк42.рф) при поддержке регионального отделения Центрального банка РФ.

Фото: АПК.