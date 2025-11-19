В Омске стартовал Межрегиональный спортивный фестиваль «Кубок мужества», в котором участвуют ветераны боевых действий. На турнир съехались около 100 человек из девяти регионов страны. От Кузбасса выступают 12 героев СВО.

Участники соревнуются в трех дисциплинах: пауэрлифтинг, настольный теннис, спортивное метание ножа. Помимо самих состязаний на форуме проходят мастер-классы по гиревому спорту, фехтованию на колясках и пара-боксу.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, фестиваль «Кубок мужества» направлен на развитие адаптивных видов спорта, укрепление здоровья и поддержку ветеранов СВО. Он проходит в рамках Года Защитника Отечества, который объявлен президентом России Владимиром Путиным.

Спортивные мероприятия для ветеранов спецоперации организуют и в самом Кузбассе. Например, в южной столице региона прошел чемпионат и первенство региона по плаванию среди ветеранов СВО, где на дистанции 50 метров вольным стилем победителем стал Сергей Бабаев из Новокузнецка. Поддержку спортсменам оказывал региональный филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». А для семей участников СВО филиал фонда организовал поход в Театр драмы Кузбасса имени А.В. Луначарского на спектакль «Золотой теленок».

«Мы получили огромное удовольствие от спектакля. Выражаем благодарность руководству Театра драмы за внимание, заботу и за возможность создать для героев и их семей атмосферу тепла, уважения и искренней поддержки», — сказала мама героя.

