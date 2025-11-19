Производить оборудование для горнодобывающей промышленности на кемеровском предприятии «Системы промышленной безопасности» стали на основе внедрения бережливых технологий. Оптимизировать процесс создания гидравлических устройств помогают эксперты Регионального центра компетенций. Работа идет в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

«Внедрение бережливых технологий помогает предприятиям пересмотреть привычные процессы, исключить скрытые потери и повысить устойчивость производства. Это позволяет быстрее реагировать на потребности рынка, повышать качество продукции и создавать условия для непрерывного улучшения, сначала на пилотном участке, а затем и на всем предприятии», — отметила заместитель председателя Правительства Кузбасса – министр экономического развития региона Елена Галеева.

Для начала рабочая группа в составе экспертов и сотрудников предприятия проводят диагностику производственных процессов на пилотном участке. Там вводят методы и технологии бережливого производства, чтобы устранить потери и сократить время протекания процессов. Затем примерно через полгода их тиражирование проведут и на других производственных участках компании.

Чтобы принять участие в программе, можно оставить заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

