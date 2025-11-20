Ровоно 2 года назад в возрасте 79 лет умер Аман Тулев, возглавлявший регион с 1997 по 2018 гг. Нынешний губернатор Кузбасса Илья Середюк почтил память бывшего главы региона.

«Амана Гумировича Тулеева отличали мудрость, неординарное мышление, решительность, умение найти выход из самой трудной ситуации. Он всегда был предан Кузбассу. Вечная память!» – сказал губернатор.

Аман Тулеев – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Герой Кузбасса, Почетный гражданин Кемеровской области, доктор политических наук, профессор.

Фото: пресс-служба АПК